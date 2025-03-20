Путин отправил послание новому главе Сирии

Песков: Президент Путин направил послание новому главе Сирии аш-Шараа

Президент России Владимир Путин направил послание новому главе Сирии Ахмеду аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в своем послании Путин выразил готовность сотрудничать с новым руководством Сирии «по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений».

Ранее стало известно, что израильская армия снесла бывший наблюдательный пост России в Сирии.