Раскрыты симптомы скрытой зависимости

Аддиктолог Антипова: О скрытой зависимости могут говорить перепады настроения

Аддиктолог, практикующий психолог реабилитационного центра «Эдельвейс» Евгения Антипова назвала способы распознать скрытую зависимость. Ее симптомы она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Одним из первых признаков психологической зависимости она назвала изменения в эмоциональном состоянии человека: резкие перепады настроения, внезапную раздражительность, апатию. Кроме того, зависимые люди часто начинают избегать общения с друзьями и семьей, предпочитая проводить время в одиночестве или с людьми, поддерживающими их зависимость.

Физические изменения также могут служить индикаторами скрытой зависимости. Изменение внешности, резкие колебания веса, плохая гигиена — все это может быть следствием зависимости. Например, человек, страдающий от алкогольной зависимости, может выглядеть усталым, иметь покрасневшие глаза или замедленные реакции. Если вы замечаете такие изменения у кого-то, это может быть поводом для беспокойства Евгения Антипова аддиктолог

Важными признаками зависимости она назвала нарушения сна (бессонница, длительный сон) и изменения интересов. «Зависимый человек начинает концентрироваться на том, что становится объектом его зависимости. Например, если кто-то вдруг начинает проводить все свое время за компьютером, пренебрегая общением с близкими или отказом от любимых хобби, это может быть тревожным знаком», — привела пример аддиктолог.

Кроме того, добавила Антипова, зависимый человек может начать часто занимать деньги или тайно тратить сбережения — их финансы уходят азартные игры, покупки или алкоголь. Зависимые люди демонстрируют и когнитивные изменения: они оправдывают себя, говорят, что у них нет проблемы или что они могут контролировать свою зависимость в любой момент, отметила врач. В своих проблемах они могут обвинять других и избегать обсуждения своих действий.

Антипова подчеркнула, что поддержка без осуждения со стороны друзей и семьи, своевременное вмешательство и обращение к аддиктологу могут спасти жизнь зависимого человека. Распознавание скрытой зависимости она назвала важным шагом к ее преодолению.

Обращая внимание на изменения в эмоциональном, физическом состоянии, поведении и мышлении, можно вовремя заметить проблему и обратиться за помощью. Поддержка близких и профессионалов играет ключевую роль в этом процессе. Если вы или ваш знакомый сталкиваетесь с таких проблемами, не стесняйтесь искать помощи и предлагать ее другим. Чем раньше будет распознана зависимость, тем выше шансы на успешное восстановление и возвращение к полноценной жизни

Евгения Антипова аддиктолог

Ранее врач-психиатр Вадим Безруков назвал несколько способов вычислить человека с проблемами с алкоголем или запрещенными веществами. По его словам, со временем лицо такого человека становится специфически одутловатым из-за нарушения водно-солевого баланса, кожа изменяет внешний вид, теряет упругость и выглядит обрюзгшей.