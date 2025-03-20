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12:43, 20 марта 2025Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили оснащенную минами «Бабу-Ягу» ВСУ

В Харьковской области Росгвардия уничтожила оснащенную минами «Бабу-Ягу» ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Росгвардия

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Росгвардии протаранил «Бабу-Ягу» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, гексакоптер ВСУ, оснащенный минами, летел в сторону российской границы. Оператор дрона-разведчика заметил его, выследил и воздушным тараном своего беспилотника уничтожил украинский БПЛА.

Ранее стало известно, что на Харьковском направлении операторы БПЛА Росгвардии уничтожили группу бойцов ВСУ ударным FPV-дроном.

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