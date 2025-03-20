Россияне отдали мошенникам сбережения и инсценировали свое похищение на видео

Волк: Супруги из Ростовской области по указу мошенников инсценировали похищение

Супруги из Ростовской области отдали мошенникам сбережения и оформили кредиты, а затем инсценировали собственное похищение, которое записали на видео. Запись публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видна связанная пара. Они просят о помощи. Мужчина рассказывает, что мошенники связались с ними под предлогом взлома аккаунта на Госуслугах, обманом заставили продать квартиры и взять кредиты, вырученные деньги супруги положили на счета, указанные аферистами. Затем они выполнили очередное указание мошенников, связав себя под видом похищения. Видео преступники отправили дочери потерпевших и потребовали выкуп в пять миллионов рублей. Однако она обратилась в полицию и обман мошенников раскрылся.

В настоящее время полиция устанавливает причастных к хищению средств у супругов. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

20 марта сообщалось, что в Татарстане полицейские задержали пособников украинских телефонных мошенников.