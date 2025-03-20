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16:51, 20 марта 2025Экономика

Россияне смогут второй раз бесплатно получить землю

Путин подписал закон, разрешающий повторно получить бесплатную землю
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россиянам разрешили повторно получить бесплатный земельный участок при определенных условиях. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает РБК.

Закон касается случаев, когда уже полученный участок невозможно использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий. При этом новый участок должен располагаться в том же регионе, а его площадь не может превышать площадь старого более чем на 15 процентов. Уточняется, что право собственности на полученную ранее землю сохраняется.

Ранее россиянам напомнили, какую недвижимость нельзя купить с помощью средств маткапитала. По словам юриста Дарьи Коровиной, под запретом находятся апартаменты и земельные участки.

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