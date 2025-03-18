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12:28, 18 марта 2025Экономика

Россиянам назвали запрещенную для покупки на маткапитал недвижимость

Юрист Коровина: На маткапитал нельзя купить апартаменты или участок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На средства материнского капитала нельзя купить апартаменты или земельный участок. Запрещенную для покупки таким образом недвижимость россиянам назвала юрист Дарья Коровина в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, главным критерием для реализации маткапитала является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в соответствии с которой приобретаемое помещение должно являться жилым. «На материнский капитал нельзя купить апартаменты и земельный участок. Можно внести в счет оплаты квартиры в новостройке, квартиры на вторичном рынке, в счет оплаты жилого дома, здесь акцент на том, что дом согласно выписке из ЕГРН должен иметь статус жилого. Также материнский капитал можно реализовать на строительство или реконструкцию жилого дома», — поделилась информацией Коровина.

Ранее в марте юрист Марина Клепко напомнила, что материнский капитал в этом году можно использовать для оплаты первого взноса по жилищному кредиту либо займу. Помимо этого, отметила эксперт, маткапитал подойдет для оплаты основного долга и процентов по кредиту на покупку или строительство жилья.

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