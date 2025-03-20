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11:48, 20 марта 2025Силовые структуры

Россиянку осудили за расправу над дочерью и оставление в опасности сына

В Петербурге осудили женщину за убийство дочери и оставление в опасности сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудили женщину за расправу над дочерью и оставление в опасности сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Она осуждена по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), 125 («Оставление в опасности»), 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Как установил суд, 18 января 2024 года женщина в квартире на улице Тихоокеанской на почве внезапно возникшей личной неприязни подушкой лишила возможности дышать малолетнюю дочь. После чего оставила без присмотра, еды и воды не достигшего двухлетнего возраста сына. Она уехала в гости, где рассказала, что детей оставила с подругой.

Домой вернулась 20 января и с целью сокрытия преступления сообщила в правоохранительные органы об обнаружении дочери, которую якобы оставляла со знакомой. Следователи опровергли эту версию и доказали причастность матери к преступлению.

Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали женщину за истязание своих детей.

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