Российский участник СВО 16 месяцев не мог получить выплату по ранению

Участник СВО из Екатеринбурга 16 месяцев не мог получить выплату по ранению

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Екатеринбурга 16 месяцев не мог получить выплату по ранению. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram.

По словам парламентария, весной 2023 года российский военнослужащий получил осколочное огнестрельное ранение. Спустя несколько месяцев после реабилитации в госпитале он прошел военно-врачебную комиссию для оценки степени тяжести ранения. После этого боец получил единовременную выплату, а с назначением страховой началась бюрократическая волокита.

«Вначале госпиталь не отправил ей нужную справку для страховой, потом, как оказалось, уже воинская часть мурыжила бумагу и не давала ей ход. Полтора года военнослужащий и его настойчивая жена пытались решить вопрос самостоятельно, найти эту несчастную справку. Безрезультатно», — рассказал Иванов.

Добиться справедливости удалось после запроса в военную прокуратуру. Россиянин получил положенную ему выплату. «По всей видимости эти лица получили мощную "встряску"», — заключил депутат.

Ранее боец СВО из Подмосковья лишился выплат из-за ошибки в базе данных. В общей сложности задолженность составила более 400 тысяч рублей.