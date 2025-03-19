Боец СВО лишился выплат из-за ошибки в базе данных

Военная прокуратура помогла участнику СВО из Подмосковья получить выплаты

Боец специальной военной операции (СВО) из Подмосковья лишился выплат из-за ошибки в базе данных. Получить средства ему помогла 42-я военная прокуратура гарнизона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в течение пяти месяцев военнослужащий получал выплаты не в полном объеме. В общей сложности задолженность составила более 400 тысяч рублей. «После внесения военным прокурором гарнизона представления в адрес командования права военнослужащего восстановлены, денежные средства перечислены ему в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее в Ростовской области участнику СВО отказали в выплате за ранение из-за отсутствия постоянной регистрации на территории региона. Дело дошло до суда, где военнослужащему удалось подтвердить факт постоянного проживания на территории области, в результате он получил единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.