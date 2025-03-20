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17:31, 20 марта 2025Мир

Шойгу ответил на заявление Макрона о ядерном оружии

Шойгу: Слова Макрона о защите ЕС ядерным оружием несут угрозу всему миру
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности его страны к защите Европейского союза (ЕС) ядерным оружием несут угрозу всему миру. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Конечно, мы обратили внимание на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который, ссылаясь на некие договоренности с другими европейскими лидерами, объявляет себя лично главным защитником Европы от выдуманной им же российской агрессии», — отметил Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, Москва относится к заявлению Макрона «со всей серьезностью». Шойгу добавил, что высказывание французского лидера «несет прямую угрозу всему мировому сообществу» и сравнимо с «бряцанием оружием».

Ранее Шойгу сообщил, что Россия пригласит США на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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