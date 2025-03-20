Складской ажиотаж в России начал затухать

NF Group: Спрос на склады в России упал почти на 45 процентов

Складской ажиотаж, вызванный дефицитом этих помещений в 2024 году, начал постепенно затухать. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией NF Group. Их процитировало ТАСС.

Оказалось, что в I квартале этого года спрос на складские помещения в РФ упал почти на 45 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. По предварительным итогам первых трех месяцев 2025 года в России законтрактовали 320 тысяч квадратов качественных складских площадей. Две трети — в Московском регионе. Ожидается, что к концу 2025 года на складском рынке заключат на 30 процентов меньше сделок год к году.

Кроме того, изменилась структура спроса. На производственные компании и ретейл суммарно пришлось 80 процентов от общего объема сделок. Доля e-commerce ужалась до 11 процентов.

В свою очередь, издание «Коммерсантъ» процитировало главу департамента по работе со складскими и производственными помещениями компании IBC Real Estate Евгения Бумагина, который предположил, что к концу 2025 года стоимость аренды в целом по стране вырастет на 5–10 процентов год к году. Между тем год назад рост оценивался в 30–50 процентов.

Осенью прошлого года одной из причин резкого подорожания потребительских товаров назвали как раз дефицит складских товаров. В какой-то момент доля свободных площадей упала до минимума по всей стране и оказалась не выше процента.