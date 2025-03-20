Совладельца «Азбуки вкуса» признали банкротом

Арбитраж Москвы по иску АСВ обанкротил кипрского совладельца «Азбуки вкуса»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом совладельца «Азбуки вкуса» — кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings, владеющую 10,64 процента акций сети. Об этом пишут «Ведомости».

В отношении организации введено конкурсное производство. В реестр требований к ней кредиторов сейчас включены только претензии на 18 миллиардов рублей от М2М Прайвет Банка, бывшей «дочки» Азиатско-Тихоокеанского банка (банкрот с 2017 года), через его конкурсного управляющего – Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Отмечается, что госкорпорация решила обанкротить V.M.H.Y. в связи с невозвратом средств, причем требования М2М Прайвет Банка на 60,3 миллиона евро включены в реестр ее кредиторов на Кипре. Как узнали журналисты, суд в рамках дела о банкротстве также рассмотрит вопрос о переходе доли кипрской компании АСВ. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил ее стоимость в 3,7-4,3 миллиарда рублей.

По словам партнера юридической группы «Яковлев и партнеры» Алины Тарасовой, банкротство иностранной компании в России — это эксклюзивная процедура, и обычно суды соглашаются рассматривать такие споры, только если доказана тесная связь зарубежного лица с РФ и здесь находится центр ее экономических интересов.

Управляющая компания «Азбуки вкуса», ООО «Городской супермаркет», на 99 процентов принадлежит кипрской Demanor Investments, 100 процентами которой владеет Sanymon Corporation. Доля в ней и принадлежит V.M.H.Y. В апреле 2024 года подмосковный арбитраж утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах между гендиректором «Городского супермаркета» и Demanor, в рамках которого корпоративные права последней приостановили, дав возможность перейти первой в российскую юрисдикцию.

Ранее «Азбука вкуса» вошла в перечень хозяйственных обществ, являющихся экономически значимыми организациями (ЭЗО). Присутствие в нем означает, что компания может потребовать в суде приостановки корпоративных прав иностранных холдингов.