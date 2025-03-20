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20:08, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущую заставили извиниться за слова о дружбе Путина и Трампа

Телеведущая Стефани Рул извинилась за утверждение о дружбе Путина и Трампа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: MSNBC

Телеведущую канала MSNBC Стефани Рул заставили извиниться за ее слова о том, что директор национальной разведки США Тулси Габбард одобрительно высказалась о дружбе между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Daily Mail.

В одном из выпусков шоу Рул неверно истолковала слова Габбард об отношениях мировых лидеров и сказала, что президенты дружат. Позднее ей пришлось опровергнуть свои слова и извиниться в прямом эфире. Сам репортаж вырезали из эфира.

«Прошлой ночью мы показали отрывки из интервью Тулси Габбард для новостной телекомпании Индии, где она заявила, что Трамп дружит с мировым лидером. Мы сказали, что этим мировым лидером был Владимир Путин. Полное интервью показывает, что Габбард имела в виду дружбу Трампа и премьер-министра Индии Моди. Мы это прояснили», — уточнила Рул.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подвел итоги телефонного разговора Путина и Трампа, которые состоялись 18 марта. По словам депутата, результаты переговоров лидеров двух стран уже видны.

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