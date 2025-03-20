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09:30, 20 марта 2025Мир

Украине предрекли прекращение существования

Профессор Дизен: От Украины мало что останется
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ирина Рыбакова / Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» / Reuters

От Украины мало что останется после того, как с ней разберутся США, Европейский союз (ЕС) и Россия. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«После того как США, Россия и Евросоюз покончат с Украиной, от нее мало что останется», — отметил эксперт.

Так Дизен прокомментировал заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул, что «лучшей гарантией безопасности электростанций на Украине будет их переход в собственность Вашингтона».

Ранее Зеленский прокомментировал слова Трампа о передаче украинских атомных электростанций «во владение США». Он отметил, что обсуждал с американским лидером только судьбу Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, газета The New York Times (NYT) сообщила, что украинские специалисты по энергетики сомневаются в реализации идеи Трампа о передаче ЗАЭС под контроль США.

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