В Турции заявили о возможном телефонном звонке Эрдогана Путину

Hürriyet: Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с Путиным

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным. Об этом написала проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

После переговоров по телефону с президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждались урегулирование украинского конфликта, Эрдоган может поговорить по телефону с Путиным, уточнили журналисты.

Турецкий глава беседовал с президентом Штатов 16 марта. Как сообщала администрация турецкого лидера, он выразил поддержку усилиям Вашингтона по урегулированию на Украине. В Анкаре остались удовлетворены итогами переговоров президентов Турции и США.

Во время разговора с Трампом Эрдоган также подчеркнул, что его страна стремится к справедливому и устойчивому миру с начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции. По словам турецкого главы, события в мире сделали необходимостью интенсивные консультации между Анкарой и Вашингтоном.

В конце прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского коллегу Владимира Путина единственными оставшимися в мире лидерами. Политик напомнил срок его полномочий составляет 22 года, почти столько же находится у власти Владимир Путин, «все остальные ушли».