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21:41, 20 марта 2025Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в полотенце на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 378 тысяч подписчиков.

Избранница артиста запечатлела себя в зеркале в белом полотенце с черным узором, которое приложила к голому телу. Также модель уложила волосы в гладкий хвост, надела серьги-цепочки и нанесла на ногти бежевый лак.

«Антицеллюлитный скраб плюс ледяной душ», — раскрыла подробности ухода за собой автор поста.

Ранее в марте Тимати и его бывшую возлюбленную модель Анастасию Решетову заподозрили в совместном отдыхе из-за кадров из серфинг-клуба 13 surfing department.

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