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01:49, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал размещение иностранных войск на Украине

Зеленский: Есть страны, готовые разместить своих военных на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вопрос размещения иностранных военных на Украине необходимо проработать, есть страны, готовые разместить своих солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит агентство AFP.

«Есть страны, готовые разместить своих военных на Украине. Есть те, кто готов быть на границе, те, кто в опасных местах, те, кто только на море или в центральных городах. Мы должны отработать общее видение, на карте должны появиться конкретные страны с количественным составом», — заявил Зеленский.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

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