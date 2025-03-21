Двух журналисток признали иноагентами

Минюст признал иноагентами журналисток Чаниа и Аршба

Минюст включил в реестр иностранных агентов двух журналисток — Изиду Чаниа и Низфу Аршба. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что Чаниа, признанная иноагентом, распространяла материалы и сообщения иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также распространяла недостоверную информацию о решении российских властей и избирательной системе России.

Кроме того, она сотрудничала с организациями, признанными в России нежелательными. Минюст подчеркивает, что журналистка при этом работала в иностранном издании.

Аршба же, по данным ведомства, распространяла недостоверную информацию о решениях российской власти и российской избирательной системе. Кроме того, журналистка выступает учредителем и руководителем иностранного СМИ, подчеркнул Минюст.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать иноагентом телеведущего и шоумена Ивана Урганта. Он попросил министра рассмотреть такую возможность после новостей о том, что Ургант зарегистрировал свое ИП во Франции.