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17:07, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Двух журналисток признали иноагентами

Минюст признал иноагентами журналисток Чаниа и Аршба
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст включил в реестр иностранных агентов двух журналисток — Изиду Чаниа и Низфу Аршба. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что Чаниа, признанная иноагентом, распространяла материалы и сообщения иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также распространяла недостоверную информацию о решении российских властей и избирательной системе России.

Кроме того, она сотрудничала с организациями, признанными в России нежелательными. Минюст подчеркивает, что журналистка при этом работала в иностранном издании.

Аршба же, по данным ведомства, распространяла недостоверную информацию о решениях российской власти и российской избирательной системе. Кроме того, журналистка выступает учредителем и руководителем иностранного СМИ, подчеркнул Минюст.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать иноагентом телеведущего и шоумена Ивана Урганта. Он попросил министра рассмотреть такую возможность после новостей о том, что Ургант зарегистрировал свое ИП во Франции.

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