Стримерша устроила хаос в прямом эфире из-за залезшего на нее незваного гостя

Стримерша Carmaxlla устроила хаос в прямом эфире из-за скорпиона

Американская стримерша и блогерша под ником Carmaxlla устроила хаос в прямом эфире из-за залезшего на ее ногу скорпиона. Об этом сообщает портал Dexetro.

Инцидент произошел во время прямого эфира на платформе Twitch, который стримерша вела из арендованного дома. Она общалась со зрителями трансляции, когда заметила, что по ее ноге ползет скорпион. Carmaxlla закричала от страха и позвала на помощь подругу. Блогерше удалось стряхнуть незваного гостя со своей ноги, после чего членистоногое попыталось сбежать.

В результате стримерша и ее подруга поймали скорпиона и посадили его в банку. Комментируя случившееся, блогерша пошутила, что чуть не обмочилась от страха.

Ранее сообщалось, что на американского блогера LordHito и канадского стримера GaganTV напали во время их поездки в Японию. Уточнялось, что поводом стал флирт одного из них с местной жительницей.