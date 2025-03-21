На Украине создали новое агентство по контролю за игорным бизнесом

Украинские власти учредили новое агентство по контролю за игорным бизнесом вместо упраздненной после скандала Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.
По его словам, ведомство будет курировать министр цифровой трансформации. Новое агентство получило название «ПлейСити».
В декабре 2024 года на Украине задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого якобы из-за поддержки деятельности на территории республики российского онлайн-казино.
Весной 2024 года Министерство экономики Украины забронировало от мобилизации в Вооруженные силы страны сотрудников букмекерских контор.