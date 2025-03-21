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18:23, 21 марта 2025Бывший СССР

На Украине создали новое агентство по контролю за игорным бизнесом

На Украине после скандала создали агентство по контролю за игорным бизнесом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Украинские власти учредили новое агентство по контролю за игорным бизнесом вместо упраздненной после скандала Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

По его словам, ведомство будет курировать министр цифровой трансформации. Новое агентство получило название «ПлейСити».

В декабре 2024 года на Украине задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого якобы из-за поддержки деятельности на территории республики российского онлайн-казино.

Весной 2024 года Министерство экономики Украины забронировало от мобилизации в Вооруженные силы страны сотрудников букмекерских контор.

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