На Украине создали новое агентство по контролю за игорным бизнесом

На Украине после скандала создали агентство по контролю за игорным бизнесом

Украинские власти учредили новое агентство по контролю за игорным бизнесом вместо упраздненной после скандала Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

По его словам, ведомство будет курировать министр цифровой трансформации. Новое агентство получило название «ПлейСити».

В декабре 2024 года на Украине задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого якобы из-за поддержки деятельности на территории республики российского онлайн-казино.

Весной 2024 года Министерство экономики Украины забронировало от мобилизации в Вооруженные силы страны сотрудников букмекерских контор.

