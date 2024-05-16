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10:24, 16 мая 2024Бывший СССР

На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации

«Страна.ua»: на Украине забронировали от мобилизации букмекерские конторы

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министерство экономики Украины забронировало от мобилизации сотрудников букмекерских контор. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В соответствующем приказе ведомства заявляется, что на ближайшие полгода бронь получит в том числе компания, занимающаяся на Украине разработкой программного обеспечения для ставок на спорт. Также от мобилизации на следующие шесть месяцев будет защищена фирма, предлагающая бизнесу консультационные услуги.

«Минэкономики забронировало от мобилизации Glovo, компании, связанные с букмекерами, рекламные агентства и фирмы с владельцами из США», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о начавшейся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) эпидемии игромании. По словам украинских солдат, эта проблема возникла после легализации онлайн-казино. Военнослужащие отмечали, что ставки на спорт уничтожают их моральное состояние.

В связи с этим на Украине запретили играть в азартные игры в интернете. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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      Екатерина Грищенко
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