Разрешение Монголии строить продолжение «Силы Сибири-2» опровергли

Минэнерго РФ: Монголия еще не разрешала строительство газопровода «Союз Восток»

Российское Министерство энергетики опровергло собственное сообщение о том, что Монголия одобрила строительство газопровода «Союз Восток», который должен стать продолжением газопровода «Сила Сибири-2» в Китай. Об этом сообщает РИА Новости, заметка на сайте ведомства также откорректирована.

Теперь в ней говорится, что в рамках рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом строительство магистрали только обсуждалось. Оценка воздействия проекта на окружающую среду, что необходима для прохождения государственной экспертизы, не завершена.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин указывал, что «Газпром» может выделить часть мощностей будущего газопровода на нужды потребителей из Монголии, не ограничиваясь транзитом в Китай.

В Москве публично не сомневаются в начале строительства, однако потребности республики в природном газе значительно ниже мощности маршрута, а главным препятствием для реализации проекта является позиция Китая. В последние годы ни глава КНР Си Цзиньпин, ни другие китайские чиновники не упоминают в комментариях «Силу Сибири-2».

СМИ утверждают, что стороны не могут договориться по финансовой стороне вопроса. А так как у Пекина нет проблем с поставщиками газа, то он готов ждать сколь угодно долго, пока Москва не выдвинет выгодное предложение. По данным источников, в Китае хотели бы покупать газ по внутренним российским ценам и не вкладываться в само строительство.