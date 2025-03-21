Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:15, 21 марта 2025Экономика

Разрешение Монголии строить продолжение «Силы Сибири-2» опровергли

Минэнерго РФ: Монголия еще не разрешала строительство газопровода «Союз Восток»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российское Министерство энергетики опровергло собственное сообщение о том, что Монголия одобрила строительство газопровода «Союз Восток», который должен стать продолжением газопровода «Сила Сибири-2» в Китай. Об этом сообщает РИА Новости, заметка на сайте ведомства также откорректирована.

Теперь в ней говорится, что в рамках рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом строительство магистрали только обсуждалось. Оценка воздействия проекта на окружающую среду, что необходима для прохождения государственной экспертизы, не завершена.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин указывал, что «Газпром» может выделить часть мощностей будущего газопровода на нужды потребителей из Монголии, не ограничиваясь транзитом в Китай.

В Москве публично не сомневаются в начале строительства, однако потребности республики в природном газе значительно ниже мощности маршрута, а главным препятствием для реализации проекта является позиция Китая. В последние годы ни глава КНР Си Цзиньпин, ни другие китайские чиновники не упоминают в комментариях «Силу Сибири-2».

СМИ утверждают, что стороны не могут договориться по финансовой стороне вопроса. А так как у Пекина нет проблем с поставщиками газа, то он готов ждать сколь угодно долго, пока Москва не выдвинет выгодное предложение. По данным источников, в Китае хотели бы покупать газ по внутренним российским ценам и не вкладываться в само строительство.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    В Раде сделали заявление о снижении предельного возраста мобилизации в ВСУ

    Высокопоставленный сотрудник Росгвардии попал под арест по делу о мошенничестве

    59-летняя Синди Кроуфорд снялась для журнала в купальнике

    Разрешение Монголии строить продолжение «Силы Сибири-2» опровергли

    Уборщик мочился в кулер сотрудников больницы и заразил их герпесом

    Российская стюардесса рассказала о запрете для бортпроводников посещать «злачные места»

    Египет депортировал подозреваемого в похищении человека россиянина

    Названо опасное последствие таяния ледников

    Доктор Мясников назвал моральными уродами призывающих к расправе над собаками людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше