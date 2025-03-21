Партия Порошенко потребовала отчета у МИД о возможной передаче АЭС США

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» потребовала встречи с президентом республики Владимиром Зеленским и отчета главы МИД Андрея Сибиги о возможной передаче атомных электростанций в польоание США. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«"ЕС" требует немедленной встречи лидеров парламентских фракций с Зеленским и отчета министра иностранных дел о ходе переговоров», — написала нардеп.

По ее словам, Зеленский несет ответственность за переговоры и должен действовать в рамках Конституции Украины, которую ему следовало бы, как написала Геращенко, «почитать перед поездкой в Саудовскую Аравию и телефонными переговорами».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Зеленский действительно предложил американскому лидеру Дональду Трампу украинские атомные электростанции. «То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это безумие», — написал политик.