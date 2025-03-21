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00:45, 21 марта 2025Мир

Президент Чехии посетил Одессу

ČTK: Президент Чехии Петр Павел посетил Одессу и встретился с Кулебой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Павел

Петр Павел . Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел в четверг, 20 марта, посетил Одессу. Об этом заявило информационное агентство ČTK со ссылкой на администрацию главы государства.

Известно, что Павел встретился с вице-премьер-министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой. В ходе диалога они обсуждали ситуацию в зоне конфликта, а также послевоенное восстановление Украины.

Ранее Павел призвал к созданию коалиции в поддержку Украины. По мнению чешского лидера, «свободный мир должен противостоять злу».

Петр Павел приезжал с официальным визитом в Киев в 2023 году. Тогда вместе с ним прибыла и лидер Словакии Зузана Чапутова. Главы двух стран приехали поездом из Польши, во время их прибытия в Киеве еще действовала воздушная тревога из-за ракетных ударов.

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