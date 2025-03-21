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23:02, 21 марта 2025Экономика

Редкое явление заметили в небе над Москвой

В небе над Москвой заметили гало
Полина Кислицына (Редактор)

В небе над Москвой заметили редкое природное явление — солнечное гало. Фотографией поделился подписчик сообщества Telegram-канал «Москва М125».

Необычное явление увидел житель Лосиноостровского района на северо-востоке столицы. На сделанном им снимке заметен световой круг, очерченный вокруг солнца. «Раньше появление гало на небе вызывало страх — оно воспринималось как предвестник беды. Но с появлением точных наук люди научились им любоваться», — отметил автор поста.

Солнечное гало связано с появлением радуги. Известно, что подобное свечение образуется при прохождении света через водяные частицы, содержащиеся в атмосфере.

Ранее в марте природа начертила идеальный круг, который при этом вращался на поверхности пруда. Необычное явление заметили в Хайбуллинском районе Башкирии.

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