В Хайбуллинском районе Башкирии природа вычертила идеальный ледяной круг

В российском регионе природа вычертила идеальный ледяной круг. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Местные жители Хайбуллинского района Башкирии запечатлели вращающийся ледяной диск ровной формы. На размещенных кадрах видно, как круг большого диаметра движется внутри водоема. Известно, что уникальное природное явление заметили в деревне Урузбаево.

В ноябре редкое явление заметили в небе над российским регионом. Жители Уфы поделились кадрами солнечного гало — оптического явления, связанного с появлением радуги. Известно, что подобное свечение образуется при прохождении света через содержащиеся в атмосфере водяные частицы.