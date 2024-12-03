Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:01, 3 декабря 2024Моя страна

В российском регионе природа вычертила идеальный ледяной круг

В Хайбуллинском районе Башкирии природа вычертила идеальный ледяной круг
Екатерина Ештокина

В российском регионе природа вычертила идеальный ледяной круг. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Местные жители Хайбуллинского района Башкирии запечатлели вращающийся ледяной диск ровной формы. На размещенных кадрах видно, как круг большого диаметра движется внутри водоема. Известно, что уникальное природное явление заметили в деревне Урузбаево.

В ноябре редкое явление заметили в небе над российским регионом. Жители Уфы поделились кадрами солнечного гало — оптического явления, связанного с появлением радуги. Известно, что подобное свечение образуется при прохождении света через содержащиеся в атмосфере водяные частицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Роспотребнадзор оценил риск распространения в стране мутировавшей оспы обезьян

      Россиянке удалили опухоль размером с арбуз

      Мэр российского города попросил не снимать работу коммунальщиков на камеру

      Минобороны Южной Кореи приказало армии готовиться

      В США заявили о «хорошо показавшем себя на Украине» российском Су-57

      Командование Южной Кореи назвало причину введения военного положения

      Певица Рита Ора кардинально сменила имидж

      Ургант пошутил над отношениями Познера с руководством Первого канала

      Стюардесса предложила сажать пассажиров в тюрьму за некоторые поступки в самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше