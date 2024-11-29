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14:48, 29 ноября 2024Моя страна

Редкое явление заметили в небе над российским регионом

В небе над Уфой заметили солнечное гало
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители Уфы заметили в небе над городом редкое природное явление — солнечное гало. Фотографией поделился подписчик сообщества «Вся Уфа» в Telegram.

«Наш подписчик поделился необычным явлением — солнечным гало», — говорится в сообщении.

Солнечное гало — оптическое явление, связанное с появлением радуги. Подобное свечение образуется при прохождении света через содержащиеся в атмосфере водяные частицы. Для возникновения гало необходимо сочетание низкой температуры и высокой влажности. Явление может появиться и летом, и зимой. В первом случае свет отражается в водяных парах, во втором — в кристаллах льда.

Ранее сообщалось, что жители Курской области заметили в небе над регионом облака-мамматусы. Они получили название благодаря своей специфической ячеистой форме.

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