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12:02, 21 марта 2025Путешествия

Россиянин отправился на вулкан с группой иностранцев и пропал без вести

PNA: На Филиппинах россиянин пропал без вести на вулкане с группой иностранцев
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Cristian Bortes / Wikimedia

Россиянин и еще пятеро иностранцев пропали без вести на вулкане Талинис на Филиппинах. Об этом сообщило агентство Philippines News Agency (PNA).

Рано утром 19 марта группа иностранцев отправилась в однодневный поход на вулкан близ города Валенсия на острове Минданао. В их числе были трое немцев 58, 60 и 67 лет, гражданин Канады, 63-летний британец и 38-летний россиянин Антон Чернов.

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Уточняется, что у путешественников не было с собой никаких вещей для ночевки и длительного пребывания в горах. Уже два дня все туристы числятся пропавшими без вести.

Сейчас полиция и поисковые группы добровольцев прочесывают вулкан. В четверг им удалось найти тропу со следами, предположительно, принадлежащими иностранцам. Также волонтеры используют беспилотники для поиска пропавших.

Ранее в Италии пропал без вести британский турист. Мужчина отправился в древний город Помпеи у вулкана Везувий и перестал выходить на связь.

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