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07:01, 24 марта 2025Забота о себе

Сексолог рассказала о грядущей революции в сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Трейси Кокс считает, что технология искусственного интеллекта изменит привычную сексуальную жизнь. Какой будет новая сексуальная революция, она описала Daily Mail.

Кокс отметила, что уже сегодня некоторые компании работают над созданием секс-роботов, оснащенных искусственным интеллектом. Правда, все они рассчитаны на мужчин, но в будущем, по мнению сексолога, появятся варианты и для женщин. Эксперт допускает, что они станут намного более востребованы на рынке. «Женщины уже пользуются секс-игрушками и им все равно, похожа они на мужчину или на его часть. Другими словами, мы более открыты для нестандартного мышления, чем думает общество», — уверена эксперт.

Сексолог также считает, что в будущем изменится порнография. По ее мнению, контент для взрослых будет создаваться с помощью аватаров, разработанных искусственным интеллектом. Кроме того, Кокс предположила, что появление технологий передачи тактильных ощущений на расстоянии и электронные секс-игрушки будут способствовать тому, что интимная жизнь будет чаще происходить в виртуальном мире, чем в реальности.

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Кокс добавила, что с помощью технологий искусственного интеллекта можно усовершенствовать современные секс-игрушки. Она пояснила, что компьютерные программы смогут запоминать физиологические особенности и тип реакций на разные стимуляции. Таким образом игрушки станут персонализированными, резюмировала Кокс.

Ранее психолог и специалистка по работе с психотравмой Эмма Кобил раскрыла неочевидные причины отсутствия оргазма у женщин. По ее словам, сложности с получением удовольствия в постели могут возникать из-за физических или психологических проблем.

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