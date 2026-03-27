00:15, 27 марта 2026

Британская армия выведет из эксплуатации Land Rover

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chris Helgren REUTERS CLH

Британская армия начнет вывод из эксплуатации внедорожников Land Rover, которые находились на вооружении более 70 лет. При этом военные еще не выбрали преемника машины, пишет The National Interest (TNI).

Парк Land Rover планируют заменить легкими внедорожниками нового поколения. Военные получат первые машины в 2030-х годах. «Несмотря на то, что срок службы Land Rover подходит к концу, у британской армии до сих пор нет полноценной замены. Вместо этого несколько кандидатов сейчас предлагают прототипы для программы Light Mobility Vehicle (LMV)», — говорится в публикации.

В 2025 году в арсенале британской армии оставалось более 5000 машин на базе Land Rover. Внедорожники использовали для разведки, патрулирования и эвакуации. На базе машины создали легкий бронеавтомобиль Truck Utility Medium с комплектом защиты Vehicle Protection Kit (VPK), который в войсках более известен как Snatch. Машины оснащали комплексами радиоэлектронной борьбы для защиты от срабатывания самодельных взрывных устройств.

В июле 2025 года стало известно, что Kia хочет предложить легкий тактический автомобиль KLTV в качестве замены Land Rover британской армии.

