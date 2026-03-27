Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:14, 27 марта 2026

Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

Лавров заявил, что слова Зеленского противоречат пониманиям Анкориджа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявления Владимира Зеленского не совпадают с пониманиями, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. К такомк выводу пришел глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью France T l visions.

«Сейчас сам Владимир Зеленский говорит, что они не хотят ничего отдавать, и предлагает просто объявить перемирие по линии соприкосновения», — отметил дипломат.

Также Зеленский говорит, что «он никогда не признает то, что жители Новороссии, Донбасса, проголосовавшие на референдуме за вхождение в состав России, сделали это законно». Он утверждает, что это все равно будет украинская земля, посетовал Лавров.

Кроме того, министр обратид внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер поддерживают слова Зеленского о том, что необходимо остановиться по линии соприкосновения.
По его словам, Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине на границах с Россией.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Зеленский своим обращением к Верховной Раде противоречит заявлениям о готовности к миру. До этого Зеленский неоднократно демонстрировал нежелание проводить выборы во время военного конфликта на Украине. 20 марта издание The Times отметило, что президентских выборов на Украине в 2026 году не будет.

Сам же Зеленский ранее возмутился, что президент США Дональд Трамп не планирует усиливать давление на главу России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok