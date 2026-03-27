Лавров заявил, что слова Зеленского противоречат пониманиям Анкориджа

Заявления Владимира Зеленского не совпадают с пониманиями, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. К такомк выводу пришел глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью France T l visions.

«Сейчас сам Владимир Зеленский говорит, что они не хотят ничего отдавать, и предлагает просто объявить перемирие по линии соприкосновения», — отметил дипломат.

Также Зеленский говорит, что «он никогда не признает то, что жители Новороссии, Донбасса, проголосовавшие на референдуме за вхождение в состав России, сделали это законно». Он утверждает, что это все равно будет украинская земля, посетовал Лавров.

Кроме того, министр обратид внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер поддерживают слова Зеленского о том, что необходимо остановиться по линии соприкосновения.

По его словам, Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине на границах с Россией.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Зеленский своим обращением к Верховной Раде противоречит заявлениям о готовности к миру. До этого Зеленский неоднократно демонстрировал нежелание проводить выборы во время военного конфликта на Украине. 20 марта издание The Times отметило, что президентских выборов на Украине в 2026 году не будет.

Сам же Зеленский ранее возмутился, что президент США Дональд Трамп не планирует усиливать давление на главу России Владимира Путина.