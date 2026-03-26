Глава МИД РФ Лавров: Нефтяные танкеры России как двигались, так и двигаются

Соединенные Штаты якобы дали России возможность продавать свою нефть, однако танкеры как двигались, так и продолжат двигаются, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Они [США] "благосклонно разрешили" Российской Федерации продавать свою нефть, которая уже находится в море, в танкерах. Мол, пускай они месяц пользуются этой благосклонностью. На самом деле танкеры, идущие к пункту своего назначения, как двигались, так и двигаются», — указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что страны Европейского союза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти.