00:21, 27 марта 2026

Лавров прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными танкерами

Глава МИД РФ Лавров: Нефтяные танкеры России как двигались, так и двигаются
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Соединенные Штаты якобы дали России возможность продавать свою нефть, однако танкеры как двигались, так и продолжат двигаются, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Они [США] "благосклонно разрешили" Российской Федерации продавать свою нефть, которая уже находится в море, в танкерах. Мол, пускай они месяц пользуются этой благосклонностью. На самом деле танкеры, идущие к пункту своего назначения, как двигались, так и двигаются», — указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что страны Европейского союза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти.

    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Лавров рассказал об отношениях Путина и Макрона

    Лавров высказался о снятии санкций с России

    Лавров прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

    Лавров заявил о попытке рейдерского захвата российских нефтяных компаний

    Лавров прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными танкерами

    Очевидцы вспомнили бегство зрителей с первого легального концерта группы «Кино»

    Британская армия выведет из эксплуатации Land Rover

    Мошенники нацелились на одну категорию покупателей на маркетплейсах

    Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

    Все новости
