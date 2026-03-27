Лавров прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

Лавров: Во Франции и Британии знали о планах передать Украине ядерное оружие

Во Франции и Британии о планах передать Украине ядерное оружие знали «те, кому положено». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France Télévisions.

«У нас нет никаких сомнений, что во Франции и в Британии те, кому положено это знать и кто этим занимался, они полностью в курсе этой проблемы», — прокомментировал Лавров.

В конце февраля стало известно, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.