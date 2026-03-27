00:15, 27 марта 2026

Мошенники нацелились на одну категорию покупателей на маркетплейсах

Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Мошенники нацелились на пользователей маркетплейсов и продают им не существующие в природе гибриды растений. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин, раскрывший также детали схемы, нацеленной на конкретную категорию россиян.

«С развитием искусственного интеллекта киберпреступники получили возможность правдоподобно подделывать фото, голос и видео. Особенно преуспели злоумышленники в создании фальшивых картинок. Яркая иллюстрация одной из таких схем — "чудо-дерево", плоды которого "сочетают внешние признаки малины со вкусом клубники и ежевики". В природе такого растения нет», — констатировал Золотухин.

Он добавил, что на маркетплейсах за такие саженцы просят несколько сотен рублей. Что именно вырастет у клюнувших на эту приманку россиян — неизвестно. Однако вряд ли кто-то решит судиться с продавцом спустя месяцы или даже годы после покупки.

«Доверьтесь своему житейскому опыту. Если на картинке вы видите гроздья смородины, свисающие с двухметрового дерева, малину размером с хорошую морковь или клубнику — с ладонь — не верьте глазам своим! Приглядитесь к картинкам. Работу искусственного интеллекта отличает шаблонность: яркие ягодки — одна к одной, как будто пластиковые. Вспомните Буратино на поле чудес и не ведитесь на сладкие песни продавца и хвалебные отзывы», — посоветовал Золотухин.

Ранее стало известно, что В 2025 году мошенники похитили у россиян более миллиарда рублей с помощью их детей. Как уточнили в компании F6, киберпреступники активно используют социальную инженерию в атаках на несовершеннолетних пользователей.

