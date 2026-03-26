00:15, 26 марта 2026

Названа сумма украденных мошенниками у россиян с помощью детей денег

F6: Мошенники украли у россиян более миллиарда рублей с помощью их детей
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году мошенники похитили у россиян более миллиарда рублей с помощью их детей. Такую сумму украденных денег назвали «Ленте.ру» аналитики компании F6.

«Киберпреступники активно используют социальную инженерию в атаках на несовершеннолетних пользователей с 2024 года. Чаще всего злоумышленники атакуют юных геймеров как напрямую в игровых чатах Minecraft, Roblox и на других платформах, так и через соцсети», — рассказали в F6.

Среди них оказались в том числе TikTok и Likee. Там мошенники с фейковых аккаунтов распространяют короткие видеоролики, созданные от имени известных детям по игре Roblox блогеров. В них рассказывается о бесплатной раздаче внутренней валюты — робуксов, для получения которых пользователей просят перейти по ссылке или напрямую связаться с тем или иным аккаунтом в мессенджере.

«После обращения мошенники оперативно присылают "инструкцию" по получению несуществующих призов. От ребенка требуют сделать фото экрана смартфона мамы, папы, бабушки или дедушки с установленными приложениями. Так злоумышленники узнают, услугами каких банков пользуются взрослые. Также преступники просят открыть СМС от банка и сфотографировать сообщения с кодами подтверждения, балансом карт и уведомлениями», — предупредили в F6.

«Открывайте газ и идите в школу» Российских детей и подростков под видом игры толкают к диверсиям и убийствам. Кто за этим стоит?
«Открывайте газ и идите в школу»Российских детей и подростков под видом игры толкают к диверсиям и убийствам. Кто за этим стоит?
«Ад, кишащий педофилами». Что на самом деле происходит в онлайн-игре Roblox, которая популярна у российских детей?
15 ноября 2025

Чтобы надавить на жертву, ее предупреждают, что выполнить необходимые действия нужно в течение считанных минут. Из-за этого ребенок часто просто не успевает оценить опасность и идет на поводу у преступников.

«Как только ребенок отправляет фотографии, содержащие конфиденциальную информацию, преступники переходят к следующем этапу атаки — устрашению. При этом злоумышленники используют новую уловку — они угрожают жертве вызовом полиции наравне с распространением компрометирующих данных или уголовным преследованием», — добавили аналитики.

Ранее стало известно, что мошенники начали тайно заражать гаджеты россиян шпионским софтом. При этом доказать факт слежки могут только антивирусы или защитные программы.

