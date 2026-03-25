Мошенники начали тайно заражать смартфоны шпионскими софтом

Мошенники начали тайно заражать гаджеты россиян шпионскими софтом

Мошенники стали тайно заражать гаджеты россиян шпионскими софтом, рассказала эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, доказать факт слежки могут только антивирусы или защитные программы. «Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением», — объяснила она.

Как указала специалист, шпионские программы почти незаметны для владельцев смартфонов: они мало весят, загружаются автоматически и не требуют разрешений доступа. Эксперт добавила, что обычное пассивное сканирование подключений в течении нескольких недель может раскрыть массу приватных данных пользователей.

Она рекомендовала пользователям следить за подозрительной активностью, отключать смартфон от интернета и питания при появлении подозрений на взлом. Кроме того, Пожарская советует обновлять пароли от аккаунтов и программное обеспечение, обеспечивающее защиту.

