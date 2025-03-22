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12:46, 22 марта 2025Мир

В ЕС раскрыли причину многомиллиардных расходов на оборону

Бывший евродепутат Уоллес: ЕС оправдывает расходы на оборону российской угрозой
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский союз (ЕС) оправдывает повышение расходов на оборону якобы существующей российской угрозой. Об этом написал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X.

«ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс», — раскрыл он причину увеличения оборонных расходов Евросоюза.

При этом, по словам бывшего евродепутата, эти многомиллиардные расходы могут привести к реальному столкновению европейских стран с Россией. И эти боевые действия, конечно же, еще в большей степени отсрочат наступление мира, о котором сейчас говорят, подчеркнул Мик Уоллес.

Ранее Мик Уоллес рассказал о возможности Ирландии отправить на Украину подразделения спецназа. Это позволит сделать новый закон, принятый правительством страны.

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