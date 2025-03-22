Европейский союз (ЕС) оправдывает повышение расходов на оборону якобы существующей российской угрозой. Об этом написал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X.
«ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс», — раскрыл он причину увеличения оборонных расходов Евросоюза.
При этом, по словам бывшего евродепутата, эти многомиллиардные расходы могут привести к реальному столкновению европейских стран с Россией. И эти боевые действия, конечно же, еще в большей степени отсрочат наступление мира, о котором сейчас говорят, подчеркнул Мик Уоллес.
Ранее Мик Уоллес рассказал о возможности Ирландии отправить на Украину подразделения спецназа. Это позволит сделать новый закон, принятый правительством страны.