Бывший евродепутат Уоллес: ЕС оправдывает расходы на оборону российской угрозой

Европейский союз (ЕС) оправдывает повышение расходов на оборону якобы существующей российской угрозой. Об этом написал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X.

«ЕС оправдывает Россией трату сотен миллиардов евро своих граждан на оружие, чтобы подпитывать военно-промышленный комплекс», — раскрыл он причину увеличения оборонных расходов Евросоюза.

При этом, по словам бывшего евродепутата, эти многомиллиардные расходы могут привести к реальному столкновению европейских стран с Россией. И эти боевые действия, конечно же, еще в большей степени отсрочат наступление мира, о котором сейчас говорят, подчеркнул Мик Уоллес.

Ранее Мик Уоллес рассказал о возможности Ирландии отправить на Украину подразделения спецназа. Это позволит сделать новый закон, принятый правительством страны.