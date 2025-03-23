Блогера Апачева привлекут к ответственности за провокационные граффити в Судже

Хинштейн: Блогера Акима Апачева оштрафуют за нарушение запрета на въезд в Суджу

Блогера Акима Апачева оштрафуют за нарушение запрета на въезд в Суджу после видео с матерными граффити на стенах домов. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Также глава региона уточнил, что вопросами порчи имущества со стороны Апачева займутся правоохранительные органы. Известно, что блогер рисовал граффити с ненормативной лексикой и перебивал надписи, оставшиеся на стенах домов после ВСУ.

Ранее стало известно, что Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови» из-за граффити в Судже.