Британия призвала Европу готовить план сдерживания России

The New York Times: Стармер призвал Европу готовить план сдерживания России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны Европы готовить план по обеспечению безопасности и сдерживания России в случае заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

По его словам, любое мирное соглашение оставит Украину уязвимой и Европа «должна играть ведущую роль в обеспечении безопасности». «Мы не можем дождаться сделки и сказать "Хорошо", а затем почесать затылок», — подчеркнул Стармер.

Кроме того, политик положительно оценил усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию и сказал, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным «немного подтолкнул ситуацию».

Ранее на Западе усомнились в возможности Британии предоставить Украине помощь. Портал Unherd сообщил, что королевство не обладает необходимым количеством ресурсов для этого.