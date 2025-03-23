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14:20, 23 марта 2025Мир

Маск обеспокоил Белый дом своими интервью

Окружение Трампа стало сомневаться, что Илону Маску стоит давать интервью СМИ
Ольга Коровина

Фото: Eric Hartline / Reuters

Окружение президента США Дональда Трампа считает, что американскому миллиардеру и главе Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску не стоит часто давать интервью средствам массовой информации (СМИ). Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным источника, критические комментарии Маска по вопросам социального обеспечения противоречат словам Трампа и вызывают беспокойство среди членов Республиканской партии. В связи с этим сторонники президента усомнились в том, что главе DOGE стоит так часто давать интервью.

Источники NBC News в Белом доме отметили, что высказывания Маска о соцобеспечении могут вызвать беспокойство у пенсионеров, однако не повлияют на политику Трампа. «Мы не планируем трогать социальное обеспечение», — подчеркнули инсайдеры.

Ранее в DOGE отчитались о том, что американские власти признали умершими 3,2 миллиона жителей США старше 120 лет, которые в базах числились как до сих пор живущие люди. Еще в феврале Маск обратил внимание на то, что в базе системы социального обеспечения есть множество людей, которым на этот момент уже исполнилось от 120 до 369 лет.

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