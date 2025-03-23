Отмена лимита госдолга в Германии вызвала недовольство у молодежи

Welt: Немецкая молодежь выразила недовольство отменой потолка госдолга в ФРГ

Молодые жители Германии выразили недопонимание, как избежать долгов в будущем после решения правительства отменить лимит госдолга и увеличить расходы на оборону. Об этом пишет Welt.

По словам собеседника издания Леона Армтропфа, конфликты, климатические проблемы и высокие налоговые обязательства лишают его и его сверстников каких-либо перспектив. Мужчина уточнил, что молодежь оказалась в сложной ситуации.

В публикации Welt подчеркивается, что молодым немцам предстоит выплачивать огромные долги, которые разрешили накапливать законодатели. Журналисты также отмечают, что, если молодежи повезет, то изменение климата, которое уже стало частично необратимым, приведет к опустошению Германии. В ином случае молодым немцам «придется выплачивать долги бесконечно».

Ранее в Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию в Берлине, и десятки из них были задержаны полицией.