Песков обвинил Европу в нежелании устранять причины украинского конфликта

Песков: Европа собирается добавить первопричин к украинскому конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил страны Европы в нежелании устранять причины украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Европа, которая должна быть заинтересована в мире, «говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя». Вместо того чтобы думать, как устранить первопричины конфликта, она собирается «добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО», которые потенциально могут быть размещены на территории Украины.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера выразил недоумение тем фактом, что европейцы думают, где взять деньги не на здравоохранение или развитие инфраструктуры, а на милитаризацию. Он подчеркнул, что оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове.

Ранее в этом же интервью Песков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был шагом к их личной встрече. По его словам, такое мероприятие должно быть должным образом подготовлено.

