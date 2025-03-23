Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 23 марта 2025Россия

Песков обвинил Европу в нежелании устранять причины украинского конфликта

Песков: Европа собирается добавить первопричин к украинскому конфликту
Алина Черненко

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил страны Европы в нежелании устранять причины украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Европа, которая должна быть заинтересована в мире, «говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя». Вместо того чтобы думать, как устранить первопричины конфликта, она собирается «добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО», которые потенциально могут быть размещены на территории Украины.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера выразил недоумение тем фактом, что европейцы думают, где взять деньги не на здравоохранение или развитие инфраструктуры, а на милитаризацию. Он подчеркнул, что оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове.

Ранее в этом же интервью Песков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был шагом к их личной встрече. По его словам, такое мероприятие должно быть должным образом подготовлено.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали срок снятия с России западных санкций

    На Украине сделали неожиданное заявление о потерянных территориях

    В части Ростовской области после падения беспилотников ввели режим ЧС

    На Украине Зеленского сравнили с Гитлером

    На Западе высказались о невозможности наступления мира при Зеленском

    Новорожденного без признаков жизни нашли в канализации в Подмосковье

    Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам Гран-при Китая

    Парень посмеялся над романами отца и случайно обнаружил измену матери

    Песков обвинил Европу в нежелании устранять причины украинского конфликта

    В Кремле предрекли приход заинтересованных в мире политиков в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше