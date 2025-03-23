TNI: Подлодка проекта 941 «Акула» станет военным музеем в Петербурге

В Петербурге откроют военный музей на подлодке «Дмитрий Донской» — головном корабле проекта 941 «Акула», прославившемся после выхода фильма «Охота за "Красным Октябрем"». Об этом сообщает американский журнал The National Interest (TNI).

Вместо того чтобы просто пустить подводную лодку на металлолом, Россия решила перегнать ее в Санкт-Петербурге и превратить в плавучий музей. Она была заложена 30 июня 1976 года на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске. Подлодки класса «Акула» создали в конструкторском бюро «Рубин» во времена холодной войны для патрулирования в Арктике. Каждая из них могла нести 20 баллистических ракет Р-39 «Риф» и запускать их из подводного положения сквозь толщу льда.

Подлодка «Дмитрий Донской» была выведена из эксплуатации в 2023 году. По настоянию ветеранских организаций было принято решение ее сохранить как уникальный культурный экспонат и исторический артефакт.

21 марта контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, что британские атомные подлодки типа Vanguard, вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 российских городов.