Россиянам напомнили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

Юрист Тишаков: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от ₽10 тыс.

За мытье машины в неположенном месте россиянам может грозить штраф вплоть от 10 тысяч рублей. Об этом напомнил юрист Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что перечень мест, где запрещено мыть транспортные средства, определяется не только федеральным, но и местным законодательством. Например, в Москве и Московской области мыть автомобиль можно только в специально отведенных зонах.

«Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства (...) В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил», — сказал Тишаков.

В частности, автомобили запрещено мыть во дворе или на дачном участке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение санитарных и гигиенических норм» или «Нецелевое использование земли».

В первом случае автомобилисту может грозить штраф от 100 рублей. В случае признания виновным в нецелевом использовании земли, сумма взыскания составит 0,5-1 процент от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили, что за езду на грязном автомобиле владельцу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что сейчас в России нет прямых законов, которые предусматривали бы привлечение к ответственности за немытую машину.