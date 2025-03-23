Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:33, 23 марта 2025Россия

Россиянин с ножом ворвался в детский сад

В Ростовской области ранее судимый мужчина ворвался с ножом в детский сад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Каменске-Шахтинском Ростовской области ранее судимый россиянин ворвался в детский сад, когда малыши находились в своих группах. Об этом сообщает местная газета «Пик».

Подозрительного мужчину заметила местная жительница, она вызвала полицию. Злоумышленник перелез через забор, вошел в здание и поднялся по лестнице. Он попытался выломать дверь младшей группы, где были дети и воспитатель, кричал, матерился и требовал деньги, после чего ушел.

Полицейские задержали россиянина по горячим следам, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за кражи и иные преступления.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре воспитатель применяла к детям физическую силу, хватая за волосы, руки и ноги и таская по полу. 45-летняя женщина признала вину, раскаялась и пообещала не совершать больше подобного.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве ВСУ в приграничное село Белгородской области

    Попытки Запада уничтожить Россию назвали немыслимыми

    Российские военные помешали ВСУ зайти в Белгородскую область

    Россиянин с ножом ворвался в детский сад

    В зоне СВО уничтожили участника РДК из Перми

    Участник операции «Поток» раскрыл подробности о передвижении через газопровод

    Президент Бразилии посетит Россию

    В Турции назвали путь завершения конфликта на Украине

    Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови» из-за граффити в Судже

    Российские подростки попали в больницу после нападения стаи собак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше