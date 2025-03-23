Россиянин с ножом ворвался в детский сад

В Ростовской области ранее судимый мужчина ворвался с ножом в детский сад

В Каменске-Шахтинском Ростовской области ранее судимый россиянин ворвался в детский сад, когда малыши находились в своих группах. Об этом сообщает местная газета «Пик».

Подозрительного мужчину заметила местная жительница, она вызвала полицию. Злоумышленник перелез через забор, вошел в здание и поднялся по лестнице. Он попытался выломать дверь младшей группы, где были дети и воспитатель, кричал, матерился и требовал деньги, после чего ушел.

Полицейские задержали россиянина по горячим следам, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за кражи и иные преступления.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре воспитатель применяла к детям физическую силу, хватая за волосы, руки и ноги и таская по полу. 45-летняя женщина признала вину, раскаялась и пообещала не совершать больше подобного.