Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 23 марта 2025Мир

Российский дипломат усомнился в понимании ЕС значения слова «независимость»

Постпред Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова независимость
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Евросоюзе (ЕС) не понимают значение слова «независимость», увеличивая финансирование украинских СМИ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Евросоюз принял решение увеличить финансирование "независимых украинских СМИ" на €10 млн. Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова "независимый"»?» — посетовал он.

В конце февраля стало известно, что из-за прекращения финансирования, поступавшего из Агентства по международному развитию США (USAID), некоторые украинские СМИ закрылись. Уточнялось. что более 80 процентов украинских СМИ могли сотрудничать с американским Агентством.

Ранее сообщалось, что Европейский союз направит 10 миллионов евро на финансирование независимых украинских медиа в 2025 году. Как уточнялось, 7 миллионов из этой суммы будут распределены через партнерские организации, а оставшиеся три — в рамках конкурсов. Всего же с февраля 2022 года ЕС потратил 37 миллионов евро на украинские СМИ.

    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    США отменили вознаграждение за данные о местонахождении министра Афганистана

    Хоккеист Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ

    Советник Милея назвал жителей Аргентины единственной проблемой страны

    В Карловском водохранилище обнаружили тела жертв ВСУ

    Депутат Рады потребовал судить Зеленского после слов Уиткоффа об Украине

    Овечкин помог «Кэпиталз» одержать победу в матче НХЛ

    Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников

    Российский дипломат усомнился в понимании ЕС значения слова «независимость»

    В МВД предупредили о рисках использования общественного WI-FI

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше