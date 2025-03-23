Российский дипломат усомнился в понимании ЕС значения слова «независимость»

Постпред Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова независимость

В Евросоюзе (ЕС) не понимают значение слова «независимость», увеличивая финансирование украинских СМИ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Евросоюз принял решение увеличить финансирование "независимых украинских СМИ" на €10 млн. Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова "независимый"»?» — посетовал он.

В конце февраля стало известно, что из-за прекращения финансирования, поступавшего из Агентства по международному развитию США (USAID), некоторые украинские СМИ закрылись. Уточнялось. что более 80 процентов украинских СМИ могли сотрудничать с американским Агентством.

Ранее сообщалось, что Европейский союз направит 10 миллионов евро на финансирование независимых украинских медиа в 2025 году. Как уточнялось, 7 миллионов из этой суммы будут распределены через партнерские организации, а оставшиеся три — в рамках конкурсов. Всего же с февраля 2022 года ЕС потратил 37 миллионов евро на украинские СМИ.