Уничтожение стоящего на земле Су-24 показали сверху

Опубликовано видео уничтожения Су-24М ВВС Судана

Силы быстрого реагирования (СБР), противостоящие властям Судана, уничтожили бомбардировщик Су-24М суданских военно-воздушных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБР, опубликовав видео успешной атаки на самолет.

Стоящий на военной базе в Омдурмане Су-24, предположительно, был обстрелян с земли некими боеприпасами с мощной боевой частью. После первого выстрела начался пожар, в результате второго бомбардировщик взорвался. Происходящее зафиксировал находившийся в небе дрон.

Бомбардировщики Су-24М были приобретены суданскими властями у Белоруссии. Известно о передаче Судану как минимум восьми таких самолетов в 2013-2016 годах.

Гражданская война в Судане между СБР и правительственными силами длится почти два года. Столкновения начались из-за разногласий по вопросу включения СБР (военизированная организация, происходящая из отрядов вооруженного ополчения) в армейские структуры.