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20:33, 23 марта 2025Мир

В Британии поприветствовали уход за могилами своих похороненных в России военных

Observer: В CWGC поблагодарили Россию за уход за могилами британских военных
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Insider / Wikipedia

В комиссии по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) поприветствовали непрекращающийся уход за могилами британских военных, похороненных на территории России. Об этом пишет газета Observer.

Несмотря на напряженные отношения с Лондоном, Москва по-прежнему ухаживает за захоронениями бойцов Соединенного Королевства, которые находятся в Мурманске, Архангельске и Владивостоке. По общим подсчетам там покоятся 663 британских военных — из них большая часть погибла при битве за белых в годы Гражданской войны в стране.

В свою очередь, CWGC продолжает ухаживать за 674 могилами советских граждан в Британии.

Ранее в Британии призвали европейские страны готовить план сдерживания России. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Европе могут понадобиться дополнительные гарантии безопасные, если мирное соглашение с Украиной заключат в ближайшее время.

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