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12:55, 23 марта 2025Россия

В Госдуме предсказали новый удар по Украине «Орешником»

Депутат Госдумы Колесник: ВС России расчехлили «Орешник» для удара по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник предсказал новый удар по Украине «Орешником». В беседе с NEWS.ru парламентарий предположил, что именно таким будет ответ на атаки Киева на объекты российской энергетики.

«Думаю, "Орешник" расчехлен, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить. Украинцы нарываются, провоцируют. Но можно так нарваться, что следующего раза уже не будет. Даже нашему железному терпению приходит конец. Как веревочке ни виться, конец будет, но для Украины она может свиться в петлю», — сказал Колесник.

Говоря о потенциальных целях на территории Украины, он напомнил, что там еще остались газовые и угольные электростанции, а также электростанции на жидком топливе. Отметив отдельно, что Россия не атакует гражданские объекты, он признал, что удары по украинской энергетической инфраструктуре затронут простых жителей страны, которые «будут сидеть без света».

Тем временем в США оценили влияние «Орешника» на операции НАТО. По мнению исследователя из американского Центра военно-морского анализа Декера Эвелета, конвенциональные возможности «Орешника» снижают вероятность применения ядерного оружия на раннем этапе потенциального конфликта.

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