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19:13, 23 марта 2025Силовые структуры

В Курской области возбуждено дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района

Возбуждено дело после атаки БПЛА на автомобиль главы Беловского района Волобуева
Ольга Коровина

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

По факту атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие украинских вооруженных формирований с использованием беспилотного летательного аппарата атаковали гражданский автомобиль, на котором передвигался глава района», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно об ударе по автомобилю Николая Волобуева, который развозил хлеб жителям муниципалитета. Сообщалось, что жизни курского чиновника ничто не угрожает. Его госпитализировали в центральную районную больницу, где медики диагностировали у чиновника акубаротравму.

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