В Курской области возбуждено дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района

По факту атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.
«Военнослужащие украинских вооруженных формирований с использованием беспилотного летательного аппарата атаковали гражданский автомобиль, на котором передвигался глава района», — указали в ведомстве.
Ранее стало известно об ударе по автомобилю Николая Волобуева, который развозил хлеб жителям муниципалитета. Сообщалось, что жизни курского чиновника ничто не угрожает. Его госпитализировали в центральную районную больницу, где медики диагностировали у чиновника акубаротравму.